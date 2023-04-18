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16:05, 18 апреля 2023Спорт

Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира

Шахматист Ян Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира у Дина Лижэня

Фото: NTB Scanpix / Berit Roald / Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам у китайца Дина Лижэня. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу. После седьмой партии россиянин повел в счете — 4:3.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 20 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Анастасия Борисова
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