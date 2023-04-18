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09:43, 18 апреля 2023Спорт

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянкам после матча

Украинская теннисистка Киченок отказалась жать руку россиянкам после поражения в Штутгарте

Фото: Rob Prange / Globallookpress.com

Украинская теннисистка Людмила Киченок отказалась жать руку россиянкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после матча первого круга парного турнира в немецком Штутгарте. Об этом сообщает Sport24.

Киченок, выступавшая с латвийкой Еленой Остапенко, проиграла россиянкам со счетом 6:3, 4:6, 6:10. Латвийская спортсменка выполнила протокол и поздравила соперниц, а Киченок отказалась делать это.

Киченок — победительница восьми турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Спортсменка заявила, что не хотела бы встречаться на турнирах с россиянками.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

Анастасия Борисова
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