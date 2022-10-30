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13:02, 30 октября 2022Спорт

Украинская теннисистка высказалась об игре с россиянками на итоговом турнире WTA

Украинка Киченок заявила, что не хотела играть на итоговом турнире WTA с Кудерметовой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинская теннисистка Людмила Киченок высказалась о результатах жеребьевки итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года. Ее слова приводит «Большой теннис Украины».

Спортсменка заявила, что не хотела быть в одной группе турнира с россиянкой Вероникой Кудерметовой. «Все понимают почему, но имеем, что имеем. Кстати, каждый тандем в этой группе мы обыгрывали летом, поэтому жеребьевка для нас выдалась неплохой», — подчеркнула она.

Киченок — победительница восьми турниров WTA в парном разряде. На итоговом чемпионате она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Российские теннисисты выступают на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Анастасия Борисова
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