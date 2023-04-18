Российские компании решили скрыть финансовые результаты

БКС: 23% российских публичных компаний не планируют раскрывать финансовую отчетность

Российский бизнес не готов публиковать финансовую отчетность. О результатах опроса «БКС Мир инвестиций» пишет РБК.

Среди опрошенных 43 компаний, торгующихся на российском рынке акций, 23 процента заявили, что не планируют раскрывать финансовые результаты в 2023 году. 14 процентов сообщили, что опубликуют неполную отчетность, и еще 12 процентов ответили, что пока не приняли решения на этот счет.

При этом почти половина респондентов (49 процентов) собирается продолжить раскрывать данные в полном объеме. Наибольшая прозрачность бизнеса сохраняется в секторах добычи золота и цветных металлов, транспорта (полное раскрытие отчетности всеми компаниями) и недвижимости (полное раскрытие у 75 процентов).

Самыми закрытыми секторами российской экономики стали черная металлургия, добыча угля, нефтегазовый сектор и финансы. Именно эти отрасли наиболее подвержены влиянию геополитических и финансовых рисков и ограничений на экспорт, отмечают эксперты. Таким компаниям публикация чувствительной информации может добавить проблем в текущей операционной деятельности.

Директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко отметил, что в финансовом секторе при этом наблюдается тренд на большую открытость после изменения позиции Центробанка. В феврале 2022 года регулятор принял меры для поддержки финансовой стабильности, в частности, запретил банкам раскрывать отчетность. С 1 января 2023 года ЦБ вновь обязал их публиковать результаты, пока в неполном виде.

Эксперт добавил, что продолжает верить в российский рынок акций, несмотря на снижение прозрачности. Чуйко считает, что неполное раскрытие информации может привести к дисконту в оценках компаний до 10-20 процентов, что может стать дополнительным стимулом для инвесторов.

18 апреля индекс Мосбиржи побил годовой рекорд. На открытии торгов показатель превысил 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года.