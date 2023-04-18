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04:00, 18 апреля 2023Ценности

Белла Торн снялась в микробикини и показала фото подписчикам

Актриса Белла Торн снялась в вязаном микробикини и показала фото фанатами

Фото: @bellathorne

Американская актриса Белла Торн поделилась с подписчиками снимками в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя звезда Disney опубликовала серию кадров, на которых она позирует в вязаном микробикини красно-белого цвета, лиф которого выполнен в виде персонажа Hello Kitty. Знаменитость снялась на шезлонге с распущенными волосами и без макияжа на лице. Из аксессуаров на ней — колье, кольцо и несколько браслетов, в том числе ювелирного бренда Tiffany.

Поклонники восхитились внешним видом Торн в комментариях под публикацией, набравшей более миллиона лайков. «Красотка», «Сексуальная», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Самая лучшая актриса в мире», «Лучшая девушка», — высказывались многочисленные фанаты.

В январе Жизель Бюндхен также сфотографировалась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который был оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.

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