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13:41, 19 апреля 2023Культура

Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского

Общественник Бородин заявил, что был готов к иску актера Козловского

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественный деятель Виталий Бородин отреагировал на иск актера Данилы Козловского в свой адрес. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что ждал иск, чтобы поднять все имеющиеся у него вопросы к артисту в суде.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, призвавшего Генпрокуратуру проверить артиста на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

Мы были готовы. На самом деле мы даже ждали иск побыстрее, потому что в суде мы расставим все точки над i

Виталий Бородинобщественный деятель

«Наша позиция проста: мы обращались в контролирующие органы, чтобы проверить Данилу Козловского. Так как ранее в интервью Ирины Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом) Данила Козловский выложил отрезок из своего фильма, где призывал граждан выходить на митинги. Понятно, что это был фильм. Но почему-то он выложил именно этот отрезок?» — объяснил свой вопрос к Козловскому Бородин.

Также общественный деятель обратил внимание на то, что актер, по его мнению, выражает восхищение оппозиционерами. По поводу двойного гражданства тоже есть вопросы, добавил он.

«Поэтому есть много вопросов, на которые нам хотелось бы получить ответы от Данилы Козловского именно в суде. И мы готовы в суде их озвучить», — заключил собеседник «Ленты.ру».

8 апреля Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что в отношении актера будет проведена проверка.

10 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы потребовали от Министерства культуры России отменить предстоящие спектакли с участием Козловского.

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Варвара Кошечкина
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