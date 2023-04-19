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11:27, 19 апреля 2023Спорт

Российский саночник-чемпион рассказал об общении с украинцами

Российский саночник Павличенко рассказал, что украинцы призывали его выходить на улицу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двукратный чемпион мира по санном спорту Семен Павличенко рассказал об общении с украинцами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянина, представители страны призывали его выходить на улицу. «Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом"», — заявил Павличенко.

Спортсмен отметил, что не получил негатива от представителей других стран. По его словам, он переписывался с немцем Феликсом Лохом, итальянцем Ником Фишналлером и представителями сборной Латвии.

11 апреля российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях с соперницами-украинками. Она отметила, что раньше близко дружила с Мартой Костюк, но та беспричинно поменяла мнение о ней.

Алексей Гусев
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