Российская теннисистка рассказала об отношениях с украинками

Российская теннисистка Потапова заявила, что продолжает общаться с некоторыми украинками

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях с соперницами-украинками. Об этом сообщает «Чемпионат».

Она отметила, что раньше близко дружила с Мартой Костюк, но та беспричинно поменяла мнение о ней. «Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю ее выбор. И если ей так проще, то я это принимаю», — рассказала Потапова.

Россиянка рассказала, что не чувствует особенного напряжения перед матчами с украинками. «С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, "прикалываемся"», — заявила Потапова.

22-летняя Потапова находится на 24-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе спортсменки две победы на турнирах организации в одиночном разряде.