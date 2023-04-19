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19:19, 19 апреля 2023Мир

Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США

CNN: Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Фото: Mike Segar / Reuters

Известный юрист и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в выборах главы государства. Об этом сообщает CNN.

69-летний адвокат собирается принять участие в президентской гонке в качестве кандидата от Демократической партии.

О желании участвовать в выборах ранее сообщили бывший американский лидер Дональд Трамп, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).

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Варвара Кошечкина
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