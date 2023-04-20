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13:26, 20 апреля 2023Культура

Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис

Кристина Асмус заявила, что ее тошнит от кокетничающих с продюсерами актрис

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус раскритиковала артисток, которые кокетничают с продюсерами. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Текст» заявила, что добилась успеха в карьере сама: никто не приводил ее за руку в кино, не платил за роли и надобности «спать с кем-то без любви» у нее не было.

«Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятии и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — призналась Асмус.

Артистка добавила, что пригласила на свой день рождения близких людей и не стала следовать принципу «с этими надо поддерживать связь» и «не могу не позвать».

Ранее Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля.

В начале апреля звезда заявила, что планирует разъехаться с экс-супругом, шоуменом и ведущим Гариком Харламовым, с которым проживала в одном особняке на протяжении трех лет после развода.

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Анастасия Астахова
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