Асмус и Харламов решили разъехаться спустя три года после развода

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили разъехаться спустя три года после развода

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус заявила о том, что планирует разъехаться с экс-супругом шоуменом и ведущим Гариком Харламовым, с которым проживала в одном особняке на протяжении трех лет после развода. Об этом она сообщила в разговоре с журналистами на премьере сериала «Сансара», передает Starhit.

Артистка подтвердила, что последние несколько лет жила с бывшим мужем на разных этажах одного дома, расположенного на Рублево-Успенском шоссе.

«Это не слухи. У нас прекрасные отношения с Гариком, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы действительно живем на разных этажах, но видимся почти каждый день. Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — поделилась актриса.

В декабре прошлого года Асмус и Харламов, о разрыве которых стало известно в 2020-м, поссорились после того, как юморист пошутил, что после развода оставил актрисе «облеванный и обоссанный» дом. В ответ на это артистка отметила, что на самом деле не получала имущества от комика.

Позже в конфликт вмешалась мать Харламова, отметив, что тот приобрел жилье для дочери, однако по документам на ребенка не был записан ни один объект.

Ранее американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака.