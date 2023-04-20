Российская «дочка» крупнейшего банка Германии рекордно нарастила прибыль

Чистая прибыль российской «дочки» Deutsche Bank за 2022 год выросла до рекордных ₽5,4 млрд

Чистая прибыль российского «Дойче Банка» по итогам 2022 года выросла до 5,4 миллиарда рублей — это рекорд с 1999 года. Показатели «дочки» крупнейшего банка Германии увеличились в 5,8 раз, со ссылкой на финансовую отчетность банка сообщает РБК.

На протяжении 2022 года чистые процентные доходы организации выросли более чем в десять раз и превысили 7 миллиардов рублей. Выручка от размещения средств в кредитных организациях увеличилась с 1,84 до 6,9 миллиарда рублей. Еще 1,6 миллиарда рублей «Дойче Банк» получил по кредитам, выданным юрлицам. Чистые комиссионные доходы снизились до 527,7 миллиона рублей (минус 7,6 процента). Прочие операционные доходы организации выросли до 1,4 миллиарда рублей (плюс 69 процентов).

При этом за год головная компания свернула большую часть инвестиционно-банковской деятельности в России. В феврале Deutsche Bank отчитался, что сократил объем кредитов, связанных с российскими заемщиками, на 42 процента, до 806 миллионов евро. Чистый кредитный портфель банка в России уменьшился за год на 36 процентов, до 379 миллионов евро.

Увеличить прибыль на фоне сворачивания деятельности в стране помогло размещение значительной части активов «Дойче Банка» на счетах Банка России. На конец 2022 года организация хранила на депозитах в ЦБ 0,8 миллиарда евро, или 60,5 миллиарда рублей. В конце февраля, после того, как западные страны ввели санкции против резервов ЦБ, регулятор повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов, что сделало депозиты прибыльнее. Однако уже в апреле ставку начали постепенно снижать. Эксперты также отмечают, что достичь рекордной прибыли «Дойче Банку» помогло досрочное погашение активов в связи с уходом из России.

Ранее стало известно, что крупнейший банк Германии Deutsche Bank собирается свернуть деятельность своих IT-центров в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие шесть месяцев. В феврале 2022 года в российских центрах Deutsche Bank работало 1,5 тысячи человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для международного бизнеса банка и его корпоративной системы. Около 700 из них согласились релоцироваться в Берлин, оставшимся сотрудникам предложили индивидуальные выходные пособия.