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20:54, 20 апреля 2023Спорт

Соседи рассказали о состоянии гандболистки-чемпионки перед гибелью

Соседи рассказали, что гандболистка Виктория Дивак плакала перед гибелью

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Соседи рассказали о состоянии российской гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак перед гибелью. Их слова приводит РЕН ТВ.

«Она через этаж от меня жила, окно было открыто. Сильно плакала», — заявила жительница дома, в котором умерла спортсменка. Другая свидетельница подтвердила, что в квартире Дивак был обнаружен бокал с вином. При этом все соседи положительно охарактеризовали погибшую.

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили записки. На балконе был обнаружен мобильный телефон гандболистки, а также бокал алкоголя.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак завоевала серебро на чемпионате Европы.

Анастасия Борисова
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