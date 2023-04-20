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19:02, 20 апреля 2023Мир

Неизвестный облил красной краской посольство России в Канаде

Посольство России в Канаде: неизвестный облил красной краской забор диппредставительства

Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

Неизвестный облил красной краской посольство России в Канаде. О произошедшем в Оттаве сообщил советник-посланник диппредставительства Владимир Проскуряков, передает ТАСС в четверг, 20 апреля.

«Очередной случай проявления русофобии произошел в ночь на вторник, когда неизвестный в полностью закрывающей лицо маске облил фундамент забора посольства красной краской, тем самым нанеся значительный ущерб посольству РФ», — заявил он.

По его словам, посольство уже обратилось в полицию и передало видеозаписи с камер наблюдения. Кроме того, диппредставительство передало в МИД Канады ноту с требованием обеспечить безопасность представительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Помимо этого, Проскуряков подчеркнул, что канадское посольство в Москве и сейчас функционирует в режиме «полного комфорта», так как российская сторона полностью обеспечивает и уважает права иностранных дипмиссий. Он также напомнил о принципе взаимности, поэтому обеспечивать безопасность и сохранность дипмиссий входит в интересы премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее в МИД России вызвали послов США, Британии и Канады. Пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова позже объяснила, что то, что устроили послы государств перед Мосгорсудом, не имеет никакого отношения к их обязанностям.

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Виктория Кондратьева
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