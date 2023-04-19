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09:34, 19 апреля 2023Мир

Захарова рассказала о разговоре с послами Британии, США и Канады

Захарова: разговор с послами Британии, США и Канады прошел в жесткой тональности
СюжетПротесты в Москве

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала о разговоре с вызванными в дипведомство послами Великобритании, США и Канады.

«Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, то, что устроили послы государств перед Мосгорсудом, не имеет никакого отношения к их обязанностям.

18 апреля в МИД России вызвали послов США, Британии и Канады «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела страны». Послу США в Москве Линн Трейси заявили решительный протест из-за слов в поддержку оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт также была вызвана в российское ведомство из-за ее выступления у суда после вынесения приговора оппозиционеру, а послу Канады в Москве Элисон Леклер был выражен демарш из-за ее комментариев на тему обвинительного приговора Кара-Мурзе.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России.

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Варвара Кошечкина
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