Раскрыта причина вызова посла США в МИД России

МИД России выразил послу США Трейси решительный протест из-за слов в поддержку Кара-Мурзы

Послу США в Москве Линн Трейси заявили решительный протест из-за слов в поддержку оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ). Причину, по которой ее ранее вызвали в МИД России, раскрыли на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что расценивают действия американского дипломата как вмешательство во внутренние дела России. «На фоне беззастенчивого подавления инакомыслия в самих США попытки выгородить курируемого Вашингтоном и прочими западными столицами "агента влияния" выглядят лицемерно и нелепо», — указали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что дипломаты, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат пребывание в Москве.

Ранее Трейси заявила, что решение суда по Кара-Мурзе, которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима, является ужасным признаком репрессий и попыткой заставить замолчать инакомыслие. Она добавила, что Вашингтон призывает к немедленному освобождению россиянина.