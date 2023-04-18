МИД выразил послу Канады демарш из-за Кара-Мурзы

МИД России: послу Канады был выражен демарш из-за комментариев о приговоре Кара-Мурзе

Послу Канады в Москве Элисон Леклер был выражен демарш из-за ее комментариев на тему обвинительного приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (включен Минюстом в реестр иноагентов), осужденному за госизмену и фейки о Российской армии. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

«Подчеркнуто, что подобные действия, сопровождаемые развернутой официальной Оттавой оголтелой русофобской кампанией, а также объявлением стратегической целью канадской внешней политики "смену режима в России", представляют собой прямое вмешательство в наши внутренние дела», — объяснили причину демарша сотрудники пресс-службы.

Также в ведомстве указали, что в случае «продолжения нынешнего конфронтационного курса» канадского правительства Москва примет контрмеры, что выльется в негативные последствия для отношений двух стран, а также для дипломатического статуса работников канадского диппредставительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за деятельность, направленную на разжигание розни и вражды в обществе. По словам дипломата, любые действия Соединенных Штатов, Британии, Канады и других «недружественных стран», «присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, будут пресекаться самым решительным образом», а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.