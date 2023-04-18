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16:37, 18 апреля 2023Мир

Стала известна причина вызова посла Британии в МИД России

Посол РФ в Лондоне назвал причину вызова посла Великобритании Броннерт в МИД России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвала в МИД РФ из-за ее выступления у суда после вынесения приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ). Такую причину назвал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела», — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель британского МИД прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства, куда ее ранее вызвали из-за фактов вмешательства Лондона во внутренние дела России.

До этого Келина вызвали в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе, который имеет британское гражданство. «Ему будет четко заявлено, что Соединенное Королевство считает приговор господину Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство», — говорится в публикации британского МИД.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ.

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Глеб Бажуткин
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