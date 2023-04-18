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14:34, 18 апреля 2023Мир

Британский посол прибыла в МИД России

Посол Британии Броннерт прибыла в МИД из-за вмешательства Лондона во внутренние дела РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в здание МИД РФ, куда ее ранее вызвали из-за фактов вмешательства Лондона во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА Новости.

Броннерт прошла внутрь здания, не ответив на вопросы российских журналистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за деятельность, направленную на разжигание розни и вражды в обществе. По словам дипломата, любые действия Соединенных Штатов, Британии, Канады и других недружественных стран, «присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, будут пресекаться самым решительным образом», а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.

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Виктория Кондратьева
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