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13:04, 17 апреля 2023Мир

Лондон вызвал посла России из-за приговора Кара-Мурзе

Посла России в Лондоне Келина вызвали в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван МИД Британии из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), имеющего британское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития вызвало сегодня российского посла Андрея Келина. Ему будет четко заявлено, что Соединенное Королевство считает приговор господину Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство», — говорится в публикации британского МИД.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы (ВС) России.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

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Виктория Кондратьева
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