В МИД из-за вмешательства в дела России вызвали послов Великобритании, Канады и США

В МИД России вызвали послов США, Британии и Канады «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела страны», пишет «Интерфакс».

В ведомстве не приводят никаких подробностей, кроме того, что эта деятельность «не соответствовала статусу» дипломатов.

Ранее посол США в России Линн Трейси прибыла в суд на заседание по делу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Мосгорсуде. На нем будет рассматриваться жалоба на арест американского журналиста.

Его задержали в Екатеринбурге 30 марта, а впоследствии арестовали до 29 мая. Журналиста обвиняют в шпионаже. В Центре общественных связей ФСБ считают, что Гершкович, действуя по заданию США, собирал составляющие гостайну материалы о деятельности одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Свою вину сам Гершкович не признает.