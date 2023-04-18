Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича

Посол США Трейси прибыла в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на арест журналиста Гершковича

Посол США в России Линн Трейси прибыла в суд на заседание по делу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Соответствующие кадры в Telegram-канале публикует РИА Новости.

Заседание пройдет в Мосгорсуде. На нем будет рассматриваться жалоба на арест американского журналиста.

17 апреля Трейси посетила Гершковича в московском СИЗО «Лефортово». Она заявила, что корреспондент чувствует себя хорошо, а также добавила, что американское посольство требует немедленно его освободить.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта, а впоследствии арестовали до 29 мая. Журналиста обвиняют в шпионаже — по версии следствия, он собирал о предприятии российской оборонной промышленности данные, которые составляют гостайну. Свою вину Гершкович не признает.