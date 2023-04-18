Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 18 апреля 2023Мир

Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича

Посол США Трейси прибыла в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на арест журналиста Гершковича
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Посол США в России Линн Трейси прибыла в суд на заседание по делу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Соответствующие кадры в Telegram-канале публикует РИА Новости.

Заседание пройдет в Мосгорсуде. На нем будет рассматриваться жалоба на арест американского журналиста.

17 апреля Трейси посетила Гершковича в московском СИЗО «Лефортово». Она заявила, что корреспондент чувствует себя хорошо, а также добавила, что американское посольство требует немедленно его освободить.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта, а впоследствии арестовали до 29 мая. Журналиста обвиняют в шпионаже — по версии следствия, он собирал о предприятии российской оборонной промышленности данные, которые составляют гостайну. Свою вину Гершкович не признает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Описаны последствия утечки данных Пентагона для США
Житель Камчатки описал момент землетрясения
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
В России младенец насмерть обварился кипятком из электрочайника
Новый исторический байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.