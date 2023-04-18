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14:44, 18 апреля 2023Силовые структуры

Арест американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже признан законным

Мосгорсуд признал законным арест журналиста WSJ Гершковича, обвиняемого в шпионаже
Начало событий в новости Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд признал законным арест журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом была отклонена апелляционная жалоба на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Американец останется в СИЗО «Лефортово».

На заседание прибыла посол США в России Линн Трейси. Она также ранее посетила журналиста в изоляторе, после чего заявила, что он чувствует себя хорошо. Американское посольство потребовало немедленно его освободить.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Любовь Ширижик
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