Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:22, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус рассказали об угрозах

Пранкеры Вован и Лексус сообщили, что получают в комментариях угрозы

Кадр: Абzац / Rutube

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что иногда получают в комментариях под видео угрозы в свой адрес. Об этом они сообщили в интервью, опубликованном на RuTube-канале «Абzац».

«В комментах пишут сумасшедшие», — сказал Кузнецов. При этом Столяров уточнил, что они получают комментарии, в которых пользователи предлагают «какие-то меры экзекуции» по отношению к ним, постоянно. В то же время пранкер подчеркнул, что они реагируют далеко не на все подобные сообщения.

Вован также вспомнил, что в соцсетях им регулярно досаждает незнакомая девушка. «Она нас в Twitter всегда отмечает и ставит рядом теги ФБР, ЦРУ, какие-то еще: "Обратите внимание, госсекретарь Блинкен, введите санкции"», — поиронизировал он.

Материалы по теме:
Отношения России и США стремительно ухудшаются. Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
Отношения России и США стремительно ухудшаются.Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
14 апреля 2023
«Это переломный момент» Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
«Это переломный момент»Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
11 апреля 2023
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

Пранкеры Вован и Лексус регулярно разыгрывают известных людей, в последнее время они звонят в основном политикам. В частности, в феврале они поговорили с экс-советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В разговоре с принтерами он заявил, что для США важно оказывать давление на Россию и пресекать попытки европейских лидеров вести переговоры с Москвой.

С начала года от имени Порошенко они также пообщались с бывшим министром обороны США Марком Эспером, бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом и экс-президентом Франции Франсуа Олландом. От имени нынешнего президента Украины Владимира Зеленского они звонили главе Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Забившие насмерть учительницу из-за плохих оценок школьники признали свою вину
В аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки топлива из самолета
Лукашенко заявил о попытках втянуть Белоруссию и Россию в третью мировую
В Москве мужчина два года совращал семилетнего сына коллеги
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.