Пранкеры Вован и Лексус рассказали об угрозах

Пранкеры Вован и Лексус сообщили, что получают в комментариях угрозы

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что иногда получают в комментариях под видео угрозы в свой адрес. Об этом они сообщили в интервью, опубликованном на RuTube-канале «Абzац».

«В комментах пишут сумасшедшие», — сказал Кузнецов. При этом Столяров уточнил, что они получают комментарии, в которых пользователи предлагают «какие-то меры экзекуции» по отношению к ним, постоянно. В то же время пранкер подчеркнул, что они реагируют далеко не на все подобные сообщения.

Вован также вспомнил, что в соцсетях им регулярно досаждает незнакомая девушка. «Она нас в Twitter всегда отмечает и ставит рядом теги ФБР, ЦРУ, какие-то еще: "Обратите внимание, госсекретарь Блинкен, введите санкции"», — поиронизировал он.

Пранкеры Вован и Лексус регулярно разыгрывают известных людей, в последнее время они звонят в основном политикам. В частности, в феврале они поговорили с экс-советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В разговоре с принтерами он заявил, что для США важно оказывать давление на Россию и пресекать попытки европейских лидеров вести переговоры с Москвой.

С начала года от имени Порошенко они также пообщались с бывшим министром обороны США Марком Эспером, бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом и экс-президентом Франции Франсуа Олландом. От имени нынешнего президента Украины Владимира Зеленского они звонили главе Европейского центрального банка Кристин Лагард.