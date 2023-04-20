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14:08, 20 апреля 2023Россия

Часть НИИ Склифосовского в Москве закрыли из-за выпившего 30 таблеток мужчины

Baza: отделение НИИ Склифосовского в Москве закрыли на карантин из-за мужчины с корью

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве пришлось закрыть на карантин часть НИИ имени Склифосовского из-за мужчины, который выпил 30 таблеток парацетамола. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, у россиянина в течение трех дней держалась 40-градусная температура, однако он решил самостоятельно ее сбить и начал большими дозами пить парацетамол, употребив 30 таблеток. В результате у мужчины началось отравление. При этом температуру ему снизить не удалось.

Приехавшие к москвичу врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать больного в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского, где в ходе осмотра на его теле обнаружили сыпь. Вызванные для консультации инфекционист и дерматолог пришли к выводу, что пациент заразился корью, из-за которой и держалась высокая температура. Как пишут авторы поста, мужчину перевели в инфекционную больницу, а токсикологическое отделение НИИ пришлось закрыть на карантин до 5 мая.

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Закрытие части медучреждения также сказалось на лечении жительницы Подмосковья, которую накануне укусила гремучая змея. Женщину планировали госпитализировать в НИИ, однако из-за карантина она осталась в больнице в Люберцах. Заведующему токсикологической реанимацией пришлось консультировать ее врачей удаленно.

Ранее сразу несколько столичных вузов перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев кори. Инфекцию обнаружили в Российском государственном университета нефти и газа имени Губкина, Московском политехническом университете, а также в Московском авиационном институте (МАИ).

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах страны. Главный санитарный врач подчеркнула, что инфекция хорошо изучена и заражения можно избежать с помощью вакцинации.

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков, корь — крайне заразное заболевание. Ее первым симптомом является высокая температура, а через некоторое время на теле начинает появляться сыпь.

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Константин Лысяков
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