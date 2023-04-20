Бродячая собака напала на российского депутата

В Пермском крае депутат рассказал о нападении на него бродячей собаки

Депутат Заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов рассказал о нападении на него бродячей собаки. Отбиться от животного удалось с помощью полена, рассказал он на своей странице во «ВКонтакте».

По словам депутата, нападение произошло в его родном поселке Лытвенский. После того как пса удалось отогнать, «он еще долго облаивал мой дом», отметил Кожанов. Под эти звуки и пришлось готовиться к предстоявшему пленарному заседанию, признался Кожанов.

После случившегося депутат поднял вопрос борьбы с бродячими собаками в Заксобрании. В Государственной ветеринарной инспекции с интересом отнеслись к ряду высказанных предложений, заключил Кожанов.

16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Он скончался на месте от полученных травм. На этом фоне власти региона призвали изменить закон об отлове животных. Детский омбудсмен Оренбургской области заявила о недостаточной эффективности принимаемых мер и добавила, что «нет ничего важнее наших детей».