Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 20 апреля 2023Силовые структуры

Пришедшую в московское отделение СДЭК посылку с бюстом адресовали военкору

Посылку, из-за которой оцепили отделение СДЭК в Москве, адресовали военкору Исаеву

Кадр: Telegram-канал 112

Подозрительная посылка с бюстом, из-за которой оцепили здание курьерской доставки СДЭК в Москве, пришла на имя военного корреспондента Константина Исаева. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, бюст уже осмотрели взрывотехники и служебная собака по кличке Челси. Взрывчатых вещество в нем не обнаружили.

Статуэтка напомнила ту, которую перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин).

Экстренные службы эвакуировали и проверили отделение доставки. В пресс-службе компании «Ленте.ру» подтвердили информацию и отметили, что сотрудникам и посетителям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что гипсовые бюсты по почте получили военный эксперт, политолог Константин Сивков и несколько других политологов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Starship взорвался на четвертой минуте полета
Сидящую на диване мумию нашли в запертой изнутри квартире в Москве
В Арктике вскроют пять закрытых и потерянных после смерти Сталина скважин
На Украине рассказали о последствиях попытки угнать российский самолет
Желавший добиться популярности у женщин мужчина сломал ноги и нашел девушку
Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
Российского посла вызвали в МИД Швейцарии
На Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по квартплате
Губернатор Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина
Изъятые у прибывшего в Россию украинца 40 тысяч евро попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.