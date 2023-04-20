Пришедшую в московское отделение СДЭК посылку с бюстом адресовали военкору

Посылку, из-за которой оцепили отделение СДЭК в Москве, адресовали военкору Исаеву

Подозрительная посылка с бюстом, из-за которой оцепили здание курьерской доставки СДЭК в Москве, пришла на имя военного корреспондента Константина Исаева. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, бюст уже осмотрели взрывотехники и служебная собака по кличке Челси. Взрывчатых вещество в нем не обнаружили.

Статуэтка напомнила ту, которую перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин).

Экстренные службы эвакуировали и проверили отделение доставки. В пресс-службе компании «Ленте.ру» подтвердили информацию и отметили, что сотрудникам и посетителям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что гипсовые бюсты по почте получили военный эксперт, политолог Константин Сивков и несколько других политологов.