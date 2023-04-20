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14:46, 20 апреля 2023Силовые структуры

Отделение курьерской доставки в Москве оцепили из-за новой посылки с бюстом

В Москве оцепили и эвакуировали здание курьерской доставки СДЭК из-за посылки с бюстом

Фото: Яндекс.Карты

В Москве сотрудники правоохранительных органов оцепили и эвакуировали здание курьерской доставки СДЭК. Об этом в четверг, 20 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, это произошло после того, как в отделение фирмы по доставке грузов на улице Стартовой поступила посылка с бюстом. Статуэтка напоминает ту, которую перед взрывом вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) обвиняемая Дарья Трепова. Подозрительная бандероль поступила в 10:30 утра.

17 апреля военный эксперт, политолог Константин Сивков получил через сервис СДЭК посылку с гипсовым бюстом маршала Жукова. Он также увидел здесь параллель с убийством Татарского и отправил бюст на экспертизу.

Военкор Татарский был убит 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной. По данным Следственного комитета, в помещении взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова. В теракте также пострадали более 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

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Владимир Седов
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