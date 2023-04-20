СДЭК рассказал о проверке пункта выдачи из-за подозрительной посылки

Пресс-служба СДЭК подтвердила проверку пункта выдачи в Москве из-за подозрительной посылки

Правоохранительные органы и экстренные службы проверяют здание пункта выдачи посылок на Стартовой улице в Москве из-за подозрительной посылки. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердила пресс-служба оператора экспресс-доставки. Там отметили, что опасности для сотрудников и посетителей нет.

«Действительно, в настоящее время пункт выдачи заказов СДЭК на улице Стартовая закрыт, работа будет восстановлена в ближайшее время. Сотрудники и клиенты СДЭК вне опасности», — сообщили в компании.

По ситуации на 15:00 на месте заканчивают работать правоохранительные органы и соответствующие службы. Исследованная ими посылка опасности не представляет пресс-служба СДЭК

В СДЭК прилагаются все усилия для обеспечения безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники правоохранительных органов оцепили и эвакуировали здание курьерской доставки СДЭК. По данным издания, это произошло после того, как в отделение фирмы по доставке грузов поступила посылка с бюстом. Статуэтка напоминает ту, которую перед взрывом вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) обвиняемая Дарья Трепова.

Отправка статуэток политологам

17 апреля российский военный эксперт, политолог Константин Сивков и несколько других политологов получили по почте гипсовые бюсты. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Сивкова полученную посылку, саперы не обнаружили внутри нее взрывчатых веществ.

Статуэтки, которые разослали российским политологам, были заказаны 12 апреля в мастерской из Ульяновска через социальную сеть «ВКонтакте» пользователем Саньком Белозеровым. Заказчик статуэток в беседе с «Лентой.ру» намекнул на содержание в подозрительных посылках химикатов. Адресатов он назвал лжецами и провокаторами и посетовал на то, что военный корреспондент Владлен Татарский «еще легко отделался», быстро скончавшись. Заказчик пригрозил, что «с остальными так не будет». «Им долго разрешали гавкать и врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины, братья. (...) Каждый заплатит по делам своим», — сказал он.

Владлен Татарский был убит 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной во время своего творческого вечера. По данным Следственного комитета, в помещении взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая Дарья Трепова. В теракте также пострадали более 40 человек. Следствие утверждает, что преступление было спланировано и организовано украинской стороной.

