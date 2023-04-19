Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 19 апреля 2023Россия

Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок

Заказчик статуэток для политологов объяснил поступок словами адресатов о фронте

Фото: Unsplash

Заказчик статуэток, которые были отправлены через СДЭК политологам и военным экспертам, в беседе с «Лентой.ру» намекнул на содержание в подозрительных посылках химикатов. Он также объяснил свой поступок.

«Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию. Все только начинается», — заявил пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров.

Адресатов он назвал лжецами и провокаторами и посетовал на то, что военный корреспондент Владлен Татарский «еще легко отделался», быстро скончавшись. Заказчик пригрозил, что «с остальными так не будет». «Им долго разрешали гавкать и врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины, братья. (...) Каждый заплатит по делам своим», — поделился мужчина.

Материалы по теме:
«Здесь мое место, и это правильно» Тюрьма, ополчение, Донбасс. Чем запомнился погибший военкор Владлен Татарский?
«Здесь мое место, и это правильно»Тюрьма, ополчение, Донбасс. Чем запомнился погибший военкор Владлен Татарский?
3 апреля 2023
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России. Что известно о «Национальной республиканской армии»
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России.Что известно о «Национальной республиканской армии»
12 апреля 2023

Ранее политолог Константин Сивков рассказал, что 17 апреля он и несколько его коллег получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. В качестве отправителя был указан скульптор из Ульяновска. Бюсты изъяли для осмотра сотрудники правоохранительных органов. Следов взрывчатки внутри не обнаружили.

Позже стало известно, что статуэтки были заказаны в ульяновской мастерской через личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Клиент предоставил скульпторам адреса, по которым изделия нужно было отправить через СДЭК пятерым политологам и военным экспертам: Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Политолог Сивков увидел в посылке параллель с убийством военкора Владлена Татарского. «Все это подтверждает мое мнение о том, что ведется подготовка серии терактов на территории России против журналистов, экспертов, философов с целью устрашения», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Военкор Татарский был убит 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной. По данным Следственного комитета, в помещении взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова. В теракте также пострадали более 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.