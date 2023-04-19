Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок

Заказчик статуэток для политологов объяснил поступок словами адресатов о фронте

Заказчик статуэток, которые были отправлены через СДЭК политологам и военным экспертам, в беседе с «Лентой.ру» намекнул на содержание в подозрительных посылках химикатов. Он также объяснил свой поступок.

«Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию. Все только начинается», — заявил пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров.

Адресатов он назвал лжецами и провокаторами и посетовал на то, что военный корреспондент Владлен Татарский «еще легко отделался», быстро скончавшись. Заказчик пригрозил, что «с остальными так не будет». «Им долго разрешали гавкать и врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины, братья. (...) Каждый заплатит по делам своим», — поделился мужчина.

Ранее политолог Константин Сивков рассказал, что 17 апреля он и несколько его коллег получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. В качестве отправителя был указан скульптор из Ульяновска. Бюсты изъяли для осмотра сотрудники правоохранительных органов. Следов взрывчатки внутри не обнаружили.

Позже стало известно, что статуэтки были заказаны в ульяновской мастерской через личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Клиент предоставил скульпторам адреса, по которым изделия нужно было отправить через СДЭК пятерым политологам и военным экспертам: Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Политолог Сивков увидел в посылке параллель с убийством военкора Владлена Татарского. «Все это подтверждает мое мнение о том, что ведется подготовка серии терактов на территории России против журналистов, экспертов, философов с целью устрашения», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Военкор Татарский был убит 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной. По данным Следственного комитета, в помещении взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова. В теракте также пострадали более 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние.