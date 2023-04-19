Российский политолог рассказал о присланной ему посылке со статуэткой

Военный эксперт Сивков отправил посылку со статуэткой на экспертизу

Военный эксперт, политолог Константин Сивков 17 апреля получил через сервис СДЭК посылку с гипсовым бюстом маршала Жукова. Он увидел здесь параллель с убийством военкора Владлена Татарского и отправил бюст на экспертизу. В разговоре с «Лентой.ру» Сивков также выразил уверенность в том, что Украина готовит серию терактов против российских граждан.

«Очень похожие бюсты прислали еще пятерым людям. Сейчас бюст на экспертизе, за ним приехала в пункт выдачи специальная группа с собакой. Все это подтверждает мое мнение о том, что ведется подготовка серии терактов на территории России против журналистов, экспертов, философов с целью устрашения», — сказал Сивков.

Военный эксперт также призвал россиян к повышенной бдительности и осторожности.

«Все это организуется руководством Украины с управлением разведки или СБУ. Теракты могут касаться не только журналистов, но и простых граждан. Сейчас надо принимать все меры по нейтрализации», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что несколько российских политологов и военных экспертов по почте получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. Взрывчатки внутри них не оказалось.

Напомним, 2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Владлену Татарскому вручили статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.