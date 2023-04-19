Появились подробности о присланных российским политологам подозрительных бюстах

Baza: бюсты для военных экспертов заказали в мастерской из Ульяновска через соцсети

Статуэтки, которые разослали российским политологам, были заказаны 12 апреля в мастерской из Ульяновска через социальную сеть «ВКонтакте». Подробности об этом появились у Telegram-канала Baza.

Как стало известно изданию, пять гипсовых бюстов маршала Советского Союза Георгия Жукова заказал пользователь по имени Санек Белозеров. Он также предоставил мастерской адреса, по которым через СДЭК нужно было отправить изделия пятерым политологам и военным экспертам: Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву. Согласно прилагаемым к посту скриншотам, вместе с доставкой работа обошлась заказчику в 9850 рублей.

Готовые бюсты прибыли в Москву 17 апреля. Как пишет канал, сейчас заказчика статуэток разыскивают.

Ранее политолог Константин Сивков сообщил, что 17 апреля он и несколько его коллег получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. Отправителем значился скульптор из Ульяновска, возглавляющий фирму по производству изделий из гипса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у военного эксперта подозрительный предмет, однако не обнаружили следов взрывчатых веществ.

В беседе с «Лентой.ру» Сивков заявил, что увидел в посылке параллель с убийством военкора Владлена Татарского. «Все это подтверждает мое мнение о том, что ведется подготовка серии терактов на территории России против журналистов, экспертов, философов с целью устрашения», — считает он.

Военкор Татарский погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной, где проводил творческий вечер. В результате теракта также пострадали 32 человека. По данным Следственного комитета, взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова.