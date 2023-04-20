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21:43, 20 апреля 2023Мир

Италия сообщила о роли США при задержании сына российского губернатора

Глава Минюста Италии Нордио: сына главы Красноярского края Усса арестовали по наводке США
Карло Нордио

Карло Нордио. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Министр юстиции Италии Карло Нордио заявил, что Соединенные Штаты в октябре 2022 года предупредила итальянские пограничные службы о возможном нахождении в стране российского предпринимателя Артема Усса, который был объявлен в международный розыск США, где ему были представлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Министерство внутренних дел США сообщило таможенным службам в Италии, что Усс мог бы оказаться в аэропорту Мальпенса, откуда собирался направиться в Стамбул. Министр добавил, что американская сторона указала также на «опасность подозреваемого», которому накануне Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.

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Марина Совина
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