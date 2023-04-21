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15:21, 21 апреля 2023Силовые структуры

Журналиста Грозева заочно арестовали за незаконное пересечение границы России

Журналиста Bellingcat Грозева заочно арестовали за незаконное пересечение границы России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы суд заочно арестовал журналиста издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Расследователя обвиняют в незаконном пересечении российской границы. О возбуждении в отношении него нового уголовного дела стало известно ранее 21 апреля.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже выяснилось, что в отношении Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отменить. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

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Елизавета Новикова
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