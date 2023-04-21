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15:56, 21 апреля 2023Силовые структуры

Журналист Bellingcat организовал побег из России издателя The Insider

Грозева из Bellingcat обвинили в организации побега из России издателя The Insider
Начало событий в новости Журналиста Грозева заочно арестовали за незаконное пересечение границы России
Роман Доброхотов

Роман Доброхотов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правоохранительные органы России обвиняют журналиста издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева в организации побега из страны издателя The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Грозев помог нелегально пересечь российскую границу Доброхотову, проходившему свидетелем по уголовному делу о клевете. Эти обстоятельства легли в основу ходатайства об избрании ему меры пресечения. 21 апреля Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Грозева.

Этот же суд в августе 2022 года по ходатайству ФСБ заочно арестовал Доброхотова.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже выяснилось, что в отношении Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

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Любовь Ширижик
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