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10:20, 21 апреля 2023Культура

Адвокат Киркорова отреагировал на призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Адвокат Киркорова заявил, что артиста откажутся проверять на пропаганду ЛГБТ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский полагает, что надзорные органы откажутся проверять артиста на пропаганду ЛГБТ после соответствующей просьбы. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она? (ЛГБТ-пропаганда — прим. «Ленты.ру»)» — прокомментировал правозащитник.

Ранее Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили от юриста Максима Сурова запрос на проверку концерта Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Внимание заявителя привлекла видеозапись с выступления, в ходе которого поп-артист закидывает ногу на мужчину из состава подтанцовки, а также приобнимает его.

Ранее БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля. Выступление певца «по техническим причинам» перенесли на пятницу, 21 апреля.

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Екатерина Смирная
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