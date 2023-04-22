Натурализованный игрок «Зенита» сделал выбор между сборными России и Бразилии

Натурализованный бразилец Клаудиньо заявил, что не думает о выступлении за сборную России

Натурализованный форвард «Зенита» Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что не думает о выступлении за сборную России. Он отметил, что есть много талантливых и качественных российских атлетов, достойных играть за национальную команду. «Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб», — подчеркнул Клаудиньо.

О смене Клаудиньо гражданства на российское стало известно 24 февраля. Футболист, который выступает за «Зенит» с 2021 года, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне он отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами во всех турнирах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.