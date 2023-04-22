Майк Тайсон назвал лучшим боксером мира британца Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира. Его слова приводит Boxing Social.

«Боец номер один, самый топовый боксер в мире — это Тайсон Фьюри», — заявил он. По мнению Тайсона, непобежденный британец является самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта.

22 марта менеджер Эгис Климас объявил об отмене поединка Фьюри с украинцем Александром Усиком. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

