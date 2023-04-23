Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам

Диписточник: американские журналисты из-за невыдачи США виз испытают сильный дискомфорт

Дипломатический источник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что журналисты США испытают сильный дискомфорт из-за невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Собеседник отметил, что реакция на такое отношение будет соответствующая.

Кроме того, диписточник вспомнил ситуацию с журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем. «И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, — это забота мнимая. Он неинтересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь», — парировал он.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США выдали визы не всем членам российской делегации, которая направляется в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН.