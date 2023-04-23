Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 4-й матч
Брайтон энд Хоув Альбион
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|32-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|31-й тур
11:51, 23 апреля 2023Спорт

Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом

Галетти: футболист Лионель Месси проведет новые переговоры с «Аль-Хилялем» в Париже 1 мая

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси проведет новые переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Хиляль» по поводу возможного контракта. Об этом в Twitter написал журналист Руди Галетти.

По информации источника, встреча пройдет 1 мая в Париже. В последний раз саудиты предлагали 35-летнему футболисту зарплату размером в 400 миллионов евро в год, что может сделать его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

5 апреля стало известно, что Месси заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль». Ранее саудовский клуб сделал официальное предложение аргентинскому форварду.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Прибалтике осудили китайского дипломата за слова о Крыме
Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом
Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта
Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской
Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве
Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания
Автомобиль въехал в толпу на севере Франции
Свыше тонны зерен элитного кофе украли с московского склада
В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.