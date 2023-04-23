Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом

Галетти: футболист Лионель Месси проведет новые переговоры с «Аль-Хилялем» в Париже 1 мая

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси проведет новые переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Хиляль» по поводу возможного контракта. Об этом в Twitter написал журналист Руди Галетти.

По информации источника, встреча пройдет 1 мая в Париже. В последний раз саудиты предлагали 35-летнему футболисту зарплату размером в 400 миллионов евро в год, что может сделать его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

5 апреля стало известно, что Месси заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль». Ранее саудовский клуб сделал официальное предложение аргентинскому форварду.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.