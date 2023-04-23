Украину уличили в разборе на запчасти переданных ей Польшей и Словакией МиГ-29

The Economist: Украина разбирает на запчасти переданные ей Польшей и Словакией МиГ-29

Британское издание The Economist уличило Украину в том, что она разбирает на запчасти истребители МиГ-29, переданные ей Польшей и Словакией, поскольку многие из них находятся в нелетном состоянии.

По данным издания, за последние недели на Украину было доставлено восемь из примерно двух десятков обещанных ей истребителей советской разработки. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в более современных боевых самолетах, надеясь на поставки американских F-16. Также рассматривается также возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen, которые значительно дешевле и проще в обслуживании.

По словам представителя воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, у Стокгольма нет возможности в ближайшие годы поставить Киеву больше полутора десятков истребителей. По мнению экспертов, уже такое количество западных самолетов может быть значительной силой, если они будут вооружены сверхсовременными управляемыми ракетами Meteor класса «воздух — воздух». Однако, подчеркивается в материале, поставки таких ракет на Украину будут сопряжены с целым рядом проблем.

Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного.

До этого стало известно, что страны НАТО обсудят передачу Украине западных самолетов на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн.