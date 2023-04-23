В МИД оценили возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Рябков: встреча Лаврова и Блинкена на полях мероприятий по линии СБ ООН не предвидится

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков заявил, что организация такой встречи не предвидится. «У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — объяснил замминистра.

Кроме того, нет уверенности в том, что в нужные дни Блинкен будет в штаб-квартире. Однако, если он все же окажется на месте, вопрос решится по обстоятельствам, добавил дипломат.

В понедельник, 24 апреля, Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Ранее Рябков объяснял сложности в организации двусторонней встречи Лаврова с Блинкеном. «Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — заявил он.