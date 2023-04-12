В МИД объяснили сложности в организации встречи Лаврова и Блинкена

Рябков заявил, что Лавров не встретится с Блинкеном из-за отсутствия визы США

Глава МИД России Сергей Лавров пока не встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Замглавы российского МИД Сергей Рябков объяснил сложности в организации двусторонней встречи, передает РИА Новости.

«Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — заявил он.

Уточняется, визы для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН до сих пор отсутствуют.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал возможный срок встречи Лаврова и Блинкена. Он допустил, что политики могут встретиться в Нью-Йорке 24-25 апреля.