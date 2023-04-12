Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 12 апреля 2023Мир

В МИД объяснили сложности в организации встречи Лаврова и Блинкена

Рябков заявил, что Лавров не встретится с Блинкеном из-за отсутствия визы США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров пока не встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Замглавы российского МИД Сергей Рябков объяснил сложности в организации двусторонней встречи, передает РИА Новости.

«Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — заявил он.

Уточняется, визы для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН до сих пор отсутствуют.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал возможный срок встречи Лаврова и Блинкена. Он допустил, что политики могут встретиться в Нью-Йорке 24-25 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Москвичам назвали способ устроить «космическую» церемонию регистрации брака
Массовая авария произошла из-за смерти водителя за рулем авто в Подмосковье
Садовод предостерегла от соседства томатов с некоторыми овощами
Перспективы участия Байдена в выборах президента США оценили
Названо условие проведения летных испытаний российского «Орла»
Трехлетняя девочка умерла из-за ошибки российских врачей в диагнозе
На Украине обеспокоились потерей преимущества над Россией в дронах
В Госдуме высказались о судьбе Сапеги при экстрадиции в Россию
Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.