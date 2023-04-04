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02:52, 4 апреля 2023Мир

Небензя допустил встречу Лаврова с Блинкеном в апреле

Небензя допустил встречу главы МИД РФ Лаврова с госсекретарем США Блинкеном в Нью-Йорке
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Москва готова к возможной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, глава МИД посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля. Если Вашингтон проявит интерес к контактам с Россией, Москва не исключает такой возможности, уточнил Небензя.

«Это зависит от двух факторов. Во-первых, будет ли госсекретарь в это время в ООН. Во-вторых, это зависит от оценки вероятности встречи с министром иностранных дел России», — назвал он условия.

Постпред считает, что для организации двусторонней встречи необходима готовность другой стороны. «Если будет большое желание стороны, то, уверен, министр Лавров не откажется от такой встречи», — допустил он. Лавров напомнил, что Москва никогда не уклонялась от сотрудничества.

Ранее Лавров рассказал, что страны Европейского союза (ЕС) потеряли Россию.

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Марина Совина
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