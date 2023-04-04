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00:23, 4 апреля 2023Россия

Лавров заявил о потере Европой России

Лавров заявил, что Россия рассматривает Евросоюз в качестве недружественного объединения

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал, что страны Европейского союза (ЕС) потеряли Россию, возложив вину за это на них самих. По его словам, в настоящее время Москва считает ЕС недружественным объединением.

«Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — заявил глава МИД.

Он добавил, что Запад накачивает Украину оружием, а также отправляет ей на помощь инструкторов и наемников. Лавров пояснил, что в связи с этим Москва рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения, сделав для себя определенные выводы. Министр заверил, что Россия в случае необходимости готова жестко отвечать на любые враждебные шаги в свою сторону.

Ранее военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал, что по результатам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву у России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине, отметив, что Запад попытается изменить точку зрения Пекина.

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Марина Совина
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