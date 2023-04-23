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06:29, 23 апреля 2023Наука и техника

В США сравнили разработки ракет SLS и Starship

ArsTechnica: за десять лет можно было построить десять ракет Starship и только одну SLS

Фото: Joe Skipper / Reuters

Процесс разработки новых ракет космического назначения у американской компании SpaceX, например, Starship, сложнее и быстрее, чем у проверенных временем подрядчиков НАСА, создающих, в частности, сверхтяжелый носитель Space Launch System (SLS). Сравнение ракет приводит обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По его словам, для широкой аудитории взрыв Starship в ходе первого интеграционного летного испытания выглядит как провал, хотя в действительности это не так, что объясняется различным подходом к разработке космических аппаратов у SpaceX и подрядчиков НАСА.

«Для широкой аудитории, которая видит работу НАСА, агентства, которое не может позволить себе потерпеть неудачу, это выглядит как провал. Неудачи НАСА часто связаны с человеческими жертвами или спутниками стоимостью в миллиарды долларов. Так что да, правительственные взрывы — это плохо», — пишет автор.

Бергер замечает, что SpaceX использует методологию итеративного проектирования, предполагающего, в частности, проведение большого числа реальных испытаний, которые позволяют значительно ускорить процесс разработки техники, поскольку по итогам тестов всегда оперативно вносятся изменения в проект.

«Почему? Потому что можно годами сидеть на собраниях и обсуждать все, что может пойти не так с такой ракетой, с беспрецедентным количеством двигателей первой ступени и ее колоссальными размерами. Альтернатива состоит в том, чтобы просто привести ракету в достаточно хорошую конфигурацию и отправиться в полет», — пишет автор.

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По его оценке, на создание SLS ушло десятилетие и миллиарды долларов, в результате чего лунная сверхтяжелая ракета действительно совершила практически безупречный первый полет. По словам Бергера, компания Илона Маска может это сделать быстрее, только пройдя через несколько «провалов».

«Она может это сделать, потому что уже построила еще три сверхтяжелых ракеты, которые почти готовы к полету. Фактически, SpaceX может построить десять первых ступеней Super Heavy за время, необходимое НАСА для создания одной ракеты SLS. Если первые пять потерпят неудачу, а следующие пять преуспеют, что будет лучшим исходом? Как насчет того, чтобы через два-три года SpaceX запускала и приземляла дюжину или более сверхтяжелых ракет, а метод НАСА допускал один запуск в год?» — задается вопросом автор.

20 апреля американская компания SpaceX с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Спустя четыре минуты после пуска прототип системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров. Cистема была преднамеренно уничтожена из-за неполадок с двигателями и потери высоты.

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Иван Потапов
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