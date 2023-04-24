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09:55, 24 апреля 2023Спорт

Появились подробности о процессе восстановления Костомарова

ТАСС: находящийся в больнице Костомаров продолжает делать восстанавливающие упражнения

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Находящийся с января в больнице олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Новые подробности процесса восстановления приводит ТАСС.

Источник агентства рассказал, что состояние 46-летнего спортсмена остается стабильным, все его показатели в норме. «Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — добавил он.

17 апреля появилась информация, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщал, что фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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