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09:01, 24 апреля 2023Наука и техника

Выявлен механизм потери обоняния при болезни Паркинсона

Neuroscience: изучен биологический механизм потери обоняния при болезни Паркинсона

Фото: Kotcha K / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы при Йельском университете выявили механизм потери обоняния при болезни Паркинсона. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале Neuroscience.

На модели мышей с белком альфа-синуклеином A30P, который имитировал симптомы болезни Паркинсона, авторы изучили биологические процессы, приводящие к потере обоняния. Подопытных изучали во время выполнения теста с закопанной едой.

Оказалось, что больные грызуны теряли нюх на более поздних стадиях. У таких подопытных фиксировалась серьезная патология в проекционных нейронах обонятельного пути. Также у мышей был снижен нейрогенез в обонятельной луковице. При этом у здоровых пожилых животных, напротив, мозг продолжает формировать новые нейроны в обонятельной луковице на протяжении всей жизни.

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Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое вызывает выраженные проблемы с движениями. У больных отмечаются тремор, скованность и замедленность действий. Около 75-90 процентов пациентов с болезнью Паркинсона сообщают об сокращении обоняния еще до появления основных симптомов.

В апреле 2023 года сотрудники Медицинской школы Университета Пенсильвании (США) заявили о появлении нового метода ранней диагностики болезни Паркинсона.

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Елена Апазиди
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