Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте Дарью Трепову
Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Суд отклонил жалобу адвоката на арест девушки. Заседание проходило в закрытом режиме, а Трепова присутствовала на нем по видеосвязи, уточняет РИА Новости.
Ранее она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших».
Суд арестовал девушку до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.
2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.
Девушку задержали во второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ в первой съемной квартире.