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12:54, 24 апреля 2023Силовые структуры

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте Дарью Трепову

Мосгорсуд оставил в СИЗО Трепову, обвиняемую в теракте, в котором погиб военкор Татарский

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил жалобу адвоката на арест девушки. Заседание проходило в закрытом режиме, а Трепова присутствовала на нем по видеосвязи, уточняет РИА Новости.

Ранее она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших».

Суд арестовал девушку до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.

Девушку задержали во второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ в первой съемной квартире.

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Екатерина Власова
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