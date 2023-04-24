Обвиняемая в теракте Трепова выразила сожаление из-за произошедшего

Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье потерпевших

Обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова выразила сожаление из-за произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка заявила на судебном заседании, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших».

14 апреля стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, 24 апреля в 12:00.

Ранее суд арестовал девушку до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.

